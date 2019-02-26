وزارة التربية: جائزة أسبوعية في الرياضيات المحوسبة بالتعاون مع شركاء بالتنمية





وأشارت التربية إلى أن المشرفين والمدرسين والطلبة سيقومون بتصميم المفاهيم الرياضية من خلال تطبيق الــ (بولي آب) ونشرها وتطبيقها بحيث تتيح الفرصة للطلبة من تعلم المفاهيم الرياضية بطريقة ممتعة ومحفزة للتفكير وتكسبهم العديد من المهارات مثل حل المشكلات بطرق عقلانية وإبداعية، واستخدام المنطق والبرمجة.



وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، أن هذه المسابقة تندرج ضمن المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته خاصة في مجال تعليم الرياضيات بطرق عصرية وجاذبة، لافتاً إلى أن المسابقة تتقاطع مع فلسفة رقمنة التعليم والتطبيقات العلمية الأمر الذي يجعل الرياضيات تحاكي السياقات الحياتية.



وبين الوزير، أن هذه المسابقة تتكون من عدة مراحل وستنفذ بشكل أسبوعي، حيث ستكون تنافسية ومستمرة ما بين المعلمين والمشرفين والطلبة، بحيث يتأهل كافة المتسابقين بالحصول على عدد معين من النقاط وذلك من خلال تصميم المفاهيم وتشجيع الطلبة على استخدامها ونشرها، وسيتم منح جائزة كل أسبوع للفئات الثلاث (مشرف، معلم، طالب) تبعاً لعدد النقاط المجمعة وبعد ذلك سوف يكونون فائزون على مستوى العالم.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء في التنمية المستدامة جواد أبو عون: "إن هذه المسابقة تنسجم مع أولويات الوزارة وشركاء في التنمية المستدامة لإثراء المحتوى الرقمي وتوفير التطبيقات التعليمية لاستخدامها على الأجهزة الذكية واللوحية ونشرها على مستوى فلسطين عامة وفي مدارس الرقمنة خاصة وذلك لاكساب الطلبة المهارات ووربط الرياضيات بنواحي الحياة المختلفة وإضافتها إلى المجموعة التعليمية المتوافرة على الأجهزة حالياً".



يشار إلى أن هذه المسابقة تعد بمثابة مبادرة من جامعة ستانفورد لتعليم مادة الرياضيات بطريقة ممتعة وتكسب الطلبة مهارات التفكير الحسابي والمنطق وحل المشكلات وتوفير الفرص للطلبة لتجريب المعادلات بشكل عملي بالإضافة إلى توظيف الرياضيات في عدة مجالات مثل المعاملات البنكية والتحديات البيئية والمياه والكثير من المجالات الأخرى، وقد شارك المشرفون والمدربون من فلسطين بتطوير الموقع والتطبيق، وقد أسهمت مداخلاتهم في إثراء وتطوير التطبيق ليطبق في كثير من الدول.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، بالشراكة مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة، مسابقة فلسطين في الرياضيات والتفكير المحوسب (بولي آب) والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب في البرمجة وحل المشكلات من خلال الأرقام والعمليات الحسابية.