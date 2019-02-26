الجراد: اقتحم "الأردن" ووصل بعضه لـ"خزاعة" بغزة .. وتشكيل غرفة عمليات لمواجهته

أكد المهندس نزار الوحيدي، مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة، أن وزارته شكلت غرفة عمليات وطوارئ مع لجان محلية من كافة المديريات، لمواجهة احتمالية وصول أسراب الجراد إلى فلسطين.وأضاف الوحيدي لـ "دنيا الوطن": نتواصل يومياً مع وزارات الزراعة المعنية في الدول المجاورة كالأردن ومصر وإسرائيل، ونتواصل مع منظمة الأغذية العالمية (فاو) ونتلقى منهم رسائل، ونتابع صور من الأقمار الجوية والصناعية، ونتابع نشرات الأخبار العالمية".وطمأن بدوره المزارعين والمواطنين: لا يوجد حتى الآن مخاوف رغم ظهور بعض "الجراد" حشرات قليلة جداً في منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة، لكن لا ترقى إلى مستوى الخطر نهائياً، نقدرها بعشرات الحبات لا يمكن تسميتها وصول، وممكن أن تكون من المقيمة أصلاً.وأوضح أن منظمة (فاو) أكدت أن غزة لم تدخل في مرحلة الخطر، ودخول منخفض جوي حاد جداً ولثلاثة أيام، سيقضي على فرصة دخول الجراد، معللاً ذلك بأن الجراد حشرة لا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة لا في تكاثرها ولا في رحلتها.الجدير بالذكر، أن أسراب هائلة من الجراد، وصلت إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن قادمة من السعودية، وبدأت فرق المكافحة عملها منذ مساء الاثنين، للتصدي لها.وأعلنت وزارة الزراعة الأردنية بحسب (سما) الأردن، أنها جهزت (55) فرقة مختصة لمكافحة الجراد و(42) فرقة رصد ومسح منها في إقليم الجنوب (27) فرقة مختصة بالمكافحة و(22) فرقة رصد ومسح مجهزة ومزودة بالأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة والمبيدات الحشرية.وأكدت على توفر المبيدات الكيماوية مع الأجهزة المختصة بكميات كافية للقضاء على الجراد، حال دخوله الأراضي الأردنية.