دولي

الكشف عن تفاصيل مُروّعة لإعدام زعيم كوريا الشمالية لزوج عمته

الكشف عن تفاصيل مُروّعة لإعدام زعيم كوريا الشمالية لزوج عمته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف منشقون عن نظام كوريا الشمالية، تفاصيل مروعة، فيما يتعلق بعمليات الإعدام التي تعرض لها عدد من المسؤولين في البلاد، بأمر من الزعيم كيم جونغ أون.

ووفق ما أوردت (سكاي نيوز) عربية، قال كانغ شيول هوان، وهو مسؤول أمني منشق عن كوريا الشمالية، إنه حضر في سنة 2013، إعداماً لموظفين كبيرين عن طريق استخدام ثمانية أسلحة مضادة للطائرات.

ونقل الموقع، عن صحيفة (ميرور) البريطانية، قولها: إن الشخصين اللذين أعدما ساعتها، كانا مقربين من زوج عمة الزعيم، جانغ سونغ ثايك، الذي تمت تصفيته بدوره في السنة نفسها.

وأضافت الصحيفة: "تم إرغام جانغ، الذي كان مسؤولاً كبيراً في الدولة، على متابعة إعدام الزميلين المقربين منه، حيث إن عدداً من القطع الحديدية، جرى وضعها في فم كلا الراحلين قبل التنفيذ".

وتابعت: "بعد مدة قصيرة، تم سكب الدم على وجه زوج العمة، ثم أغمي عليه في المشهد المروع، وفي العام نفسه، أُعدم أيضاً بسلاح مضاد للطائرات".

وذكر المسؤول المنشق، أن زوج عمة الزعيم، تم إعدامه عن طريق قاذفة نار، وأنه تعرض للإحراق، لأنه كان مكروهاً من طرف كيم جونغ أون.

وأضاف، أن مسؤولاً آخر وزوجته، تمت تعريتهما، ثم تركا لمصيرهما أمام مجموعة من الكلاب، إلى أن فارقا الحياة، جراء ما تعرضا له من إصابات خطيرة.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل، فيما يستعد كيم جونغ أون والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعقد قمة في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي الأربعاء والخميس.

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