شؤون فلسطينية

نتنياهو يبحث عن طريقة لإدخال الأموال القطرية لغزة

نتنياهو يبحث عن طريقة لإدخال الأموال القطرية لغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللاه) الإسرائيلي: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يبحث عن طريقة لإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وذلك نقلاً عن مصادر سياسية لم يُسمها.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه في ظل الخوف من التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، يسعى نتنياهو لإيجاد طريقة من شأنها أن تسمح بنقل الأموال؛ لدفع رواتب موظفي حماس في غزة.

وأضاف الموقع: "يأتي ذلك استعداداً لقيام الرئيس محمود عباس بتنفيذ تهديداته بقطع الأموال، التي تحولها السلطة إلى قطاع غزة، رداً على قرار (كابينت) بتعويض رواتب الأسرى من أموال الضرائب، التي تحول إلى السلطة الفلسطينية".

وتابع: "يخشى نتنياهو بالإضافة إلى مؤسسة الجيش، من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد مُتجدد على الحدود الجنوبية"، لافتاً إلى أن نتنياهو طلب فحص سُبل سد الفجوة، ونقل الأموال سواء إلى السلطة الفلسطينية أو عبر وسطاء دوليين إلى قطاع غزة.

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