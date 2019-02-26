طالع الأسماء: آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الأربعاء.وأكدت الداخلية، أن السفر غداً الأربعاء، سيكون للحافلات: الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (70) من كشف (2/25).وطالبت الداخلية، المسافرين بالالتزام بموعد سفر الحافلات، المُدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.ودعت إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.وطلبت الداخلية بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.