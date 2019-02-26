شؤون فلسطينية

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزاعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزاعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى
الوزير يوسف ادعيس
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، ومجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، مطالباً بوضع حد لهذه الغطرسة، التي ستقود المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه.

وأضاف ادعيس، أن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس والمتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي، وآخرها المحاولات المتكررة لإغلاق باب الرحمة، ومنع المصلين من أداء صلواتهم فيه، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف، رافضاً في الوقت نفسه، سياسة الإبعاد بحق المقدسيين وحراس وسدنة المسجد الأقصى.  

وجدد ادعيس، دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس والمقدسات، قائلاً: "لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى، الأمر الذي يوجب على العرب 
والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم".  

وأشاد ادعيس، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعياً إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى؛ لتفويت الفرصة عليهم.

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