الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب "خالدة جرار" بعد قضاء محكوميتها

ولدت جرار في التاسع من فبراير/ شباط 1963 في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار، رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولها ابنتان يافا

(28 عاماً)، وسهى (24 عاماً) في كندا.

رام الله - دنيا الوطنقررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، يوم الخميس المُقبل الموافق 28 شباط/ فبراير 2019 بعد قضاء 20 شهرًا في الاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال.وتعد جرار، سياسية فلسطينية، عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، السابقاعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور، يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال، وأفرج عنها عام 2016.