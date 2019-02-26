شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب "خالدة جرار" بعد قضاء محكوميتها

الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب "خالدة جرار" بعد قضاء محكوميتها
القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار
رام الله - دنيا الوطن
قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، يوم الخميس المُقبل الموافق 28 شباط/ فبراير 2019 بعد قضاء 20 شهرًا في الاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال.

وتعد جرار، سياسية فلسطينية، عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، السابق 
اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 بتهم الانتماء لتنظيم محظور، يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال، وأفرج عنها عام 2016.

ولدت جرار في التاسع من فبراير/ شباط 1963 في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار، رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولها ابنتان يافا
 (28 عاماً)، وسهى (24 عاماً) في كندا.

أخبار ذات صلة

طالع الأسماء: آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

طالع الأسماء: آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزاعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزاعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

مجدلاني: مبعوث ترامب يتعامل مع القضية الفلسطينية كـ &#34;صفقة عقارية&#34;

مجدلاني: مبعوث ترامب يتعامل مع القضية الفلسطينية كـ "صفقة عقارية"

فصائل المنظمة: محاولات حماس المساس بالرئيس ومنظمة التحرير خطر على مشروعنا الوطني

فصائل المنظمة: محاولات حماس المساس بالرئيس ومنظمة التحرير خطر على مشروعنا الوطني

مجلس الوزراء: التحريض ضد الرئيس لتصفية المشروع الوطني

مجلس الوزراء: التحريض ضد الرئيس لتصفية المشروع الوطني

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تدابير الاحتلال التهويدية بحق الأقصى

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تدابير الاحتلال التهويدية بحق الأقصى

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة

نيابة حماية الأسرة تفتتح ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي

نيابة حماية الأسرة تفتتح ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزاعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

ادعيس يستنكر اقتحام وزير الزاعة في حكومة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى

الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب &#34;خالدة جرار&#34; بعد قضاء محكوميتها

الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب "خالدة جرار" بعد قضاء محكوميتها

فصائل المنظمة: محاولات حماس المساس بالرئيس ومنظمة التحرير خطر على مشروعنا الوطني

فصائل المنظمة: محاولات حماس المساس بالرئيس ومنظمة التحرير خطر على مشروعنا الوطني

مجلس الوزراء: التحريض ضد الرئيس لتصفية المشروع الوطني

مجلس الوزراء: التحريض ضد الرئيس لتصفية المشروع الوطني

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تدابير الاحتلال التهويدية بحق الأقصى

الخارجية تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تدابير الاحتلال التهويدية بحق الأقصى

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة

نيابة حماية الأسرة تفتتح ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي

نيابة حماية الأسرة تفتتح ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي

الكشف عن قضية ابتزاز إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس

الكشف عن قضية ابتزاز إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس

منوعات

من الحجاب لـ &#34;الهوت شورت&#34;.. نسرين طافش في مرمى نيران نشطاء التواصل

من الحجاب لـ "الهوت شورت".. نسرين طافش في مرمى نيران نشطاء التواصل

بعد تعرضها للتنمر بسببها.. منة شلبي: &#34;أمي راقصة محترمة &#34;

بعد تعرضها للتنمر بسببها.. منة شلبي: "أمي راقصة محترمة "

فضيحة مايكل جاكسون بخط يده.. والسر يتأكد بعد 10 أعوام

فضيحة مايكل جاكسون بخط يده.. والسر يتأكد بعد 10 أعوام

&#34;قصفت جبهتها&#34;.. رد قاسي من دينا على صافيناز بعد انتقادها الرقص الشرقي

"قصفت جبهتها".. رد قاسي من دينا على صافيناز بعد انتقادها الرقص الشرقي

كنزي ابنة عمرو دياب بالمايوه في شواطئ اليونان

كنزي ابنة عمرو دياب بالمايوه في شواطئ اليونان

أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بصورة رومانسية

أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بصورة رومانسية

أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك الأمريكية؟

أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك الأمريكية؟

تعليق صادم لـ&#34;بيللي بورتر&#34; حول عباءته في حفل الأوسكار

تعليق صادم لـ"بيللي بورتر" حول عباءته في حفل الأوسكار

تسريب فيديو لفلة الجزائرية من داخل المستشفى يصدم جمهورها

تسريب فيديو لفلة الجزائرية من داخل المستشفى يصدم جمهورها

مشاهد ستؤلم جمهور حماقي.. كسر مضاعف وجراحة دقيقة

مشاهد ستؤلم جمهور حماقي.. كسر مضاعف وجراحة دقيقة

عربي

دولة أسيوية تُعيد طفلاً سعودياً غادر بلاده منفرداً

دولة أسيوية تُعيد طفلاً سعودياً غادر بلاده منفرداً

السيسي: الإعدام من ثقافتنا العربية

السيسي: الإعدام من ثقافتنا العربية

هل أطاح بشار الأسد بوزير الخارجية الإيراني؟

هل أطاح بشار الأسد بوزير الخارجية الإيراني؟

قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية

قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية