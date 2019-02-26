دولي

السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة "التجسس لصالح إيران"

السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة "التجسس لصالح إيران"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المدعي العام الإسرائيلي، الثلاثاء، أن المحكمة المركزية في مدينة القدس، حكمت بالسجن 11 عاماً على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.

وكان غونين سيغيف، وزيراً للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة اسحق رابين، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

وأفاد بيان للنيابة العامة، باعتراف وزير الطاقة والبنى التحتية عامي 1995 و1996 بتهمة التجسس وتقديم المعلومات، وأن الطرفين اتفقا على العقوبة التي تصل إلى 11 عاماً من السجن الفعلي، إضافة للسجن مع وقف التنفيذ.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، سمحت السلطات الإسرائيلية بنشر تفاصيل عن قضية غونين سيغيف لأول مرة، وكشف بيان مشترك للشرطة والشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) في حينه، عن اعتقال سيغيف في أيار/ مايو، بتهمة مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل.

وقال الشاباك في بيانه آنذاك، إن سيغيف كان يعيش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، ووصل إلى غينيا الاستوائية في أيار/ مايو 2018، ومن هناك تم نقله إلى البلاد بناء على طلب الشرطة، بعد أن رفضت غينيا إدخاله إلى أراضيها، واعتقل سيغيف لدى وصوله إلى إسرائيل.

وبحسب الشاباك، فإن سيغيف التقى مع عملاء إيرانيين في أماكن عدة في العالم، كانت تستخدم للنشاط السري الإيراني، من بينها فنادق وشقق سكنية، كما حصل على منظومة اتصال سرية لتشفير الرسائل التي ينقلها إلى الإيرانيين.

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