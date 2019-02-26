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دولة أسيوية تُعيد طفلاً سعودياً غادر بلاده منفرداً

دولة أسيوية تُعيد طفلاً سعودياً غادر بلاده منفرداً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن السلطات التايلاندية، أعادت صبياً سعودياً، يبلغ من العمر 14 عاماً، دخل البلاد منفرداً.

وذكر، أن سلطات الأمن التايلاندية، عدت الفتى السعودي طفلاً "لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول بمفرده، وقامت بإعادته".

وكان هذا "المراهق" السعودي، وهو تلميذ في الصف الثاني المتوسط، قد تمكن "من الحصول على جواز سفر، وعمل تفويضاً يسمح له بالسفر عبر حساب (أبشر) الخاص بوالده، بعد معرفة الأرقام السرية".

هذا الفتى سافر عبر مطار جازان إلى جدة، ومنها إلى خارج المملكة، فيما توجه والده إلى مطار الكويت، بعد أن علم بسفر ابنه، وبأن السلطات التايلاندية أعادته، وقام باستلامه والعودة به إلى السعودية.

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