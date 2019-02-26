شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت (21) مواطناً من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتفتيش وتخريب للمنازل وسرقة أموال.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة نابلس وهم: محمد فايز شولي (20 عاماً)، ومحمد أحمد سوالمه (32 عاما)، بسام حامد شولي (38 عاماً)، ومثنى إحسان عرب (36 عاماً)، وفارس بسام شولي (30 عاماً)، وعصام وليد غانم (24 عاماً)، ومحمود نايف السلوادي (33 عاماً).

فيما اُعتقل خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: أكرم محمد دعدوع، ومحمد جعفر دعدوع، راضي صلاح طقاطقة، ومحسن أسعد ثوابته، ويوسف كوازبة.

ومن محافظة طوباس، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين وهم: سامر سميح صوافطة (39 عاماً)، وباسم ذيب صوافطة ونجليه محمد وقسام، علاوة على رايق صادق بشارات.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن زيد نبيل المسالمة (21 عاماً) وهو نجل الأسير نبيل مسالمة، المحكوم بالسّجن (23) عاماً، ومعاذ يوسف طبيش، ومواطنين آخرين، جرى اعتقالهما من بلدة العيزرية بينهما طفل وهما: محمود خالد دمدوم (25 عاماً)، وأحمد جواد عثمان (14 عاماً).

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