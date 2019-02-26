نيابة حماية الأسرة تفتتح ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي

بتوجيهات من مسير أعمال النائب العام، الأستاذ أكرم الخطيب، افتتحت نيابة حماية الأسرة من العنف، ورشة عمل حول مفاهيم النوع الاجتماعي، وإدماجه في أعمال النيابة العامة، استهدفت الموظفين الإداريين المكلفين في نيابة حماية الأسرة من العنف، في النيابات الجزئية من مختلف المحافظات والنيابات والدوائر المتخصصة في مكتب النائب العام.





يأتي ذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2) البرنامج المشترك لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و(يونسيف).

رام الله - دنيا الوطنوتناولت الورشة، والتي تستمر لمدة يومين تعريف مفهوم النوع الاجتماعي والجنس والمفاهيم العلمية ذات العلاقة، وأدوار النوع الاجتماعي والحاجات العلمية والاستراتيجية، بالإضافة إلى مفهوم الإدماج، وآليات الإدماج في إطار العمل، علماً بأن هذه الدورة هي جزء من عدة دورات وورش عمل، تستهدف الموظفين الإداريين في النيابة العامة، حول إدماج النوع الاجتماعي في أعمال النيابة العامة.