ماذا لو دخل "الجراد" لفلسطين.. كيف سيتعامل المواطنون معه.. شاهد إجاباتهم

شاهد كيف علّق المواطنين..



خاص دنيا الوطنبدأت أسراب الجراد، بالدخول إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا يوم أمس، حيث دخل الجراد مدينة العقبة الأردنية، وسط تحذيرات أطلقتها وزارات حكومية في السعودية ومصر وإسرائيل، من أن أعداد الجراد التي ستدخل ستكوب كبيرة، وبالتالي يسلتزم الأمر، خططاً عاجلة لمواجهته.واليوم دخلت مجموعة صغيرة من السراب، لفلسطين، وتحديدًا، شرقي قطاع غزة، وقام المزارعون بقتل تلك المجموعة على الفور، قبل أن تتفشى داخل المزارع.وقامت "دنيا الوطن"، باستطلاع أراء المواطنين الفلسطينيين، حول لو دخلت أسراب الجراد للأراضي الفلسطينية، كيف سيتعامل المواطنون، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تمر على البلاد.