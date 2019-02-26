الكشف عن قضية إبتزاز إلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة من إحدى السيدات، تتعلق بقيام مجهول بسرقة حسابها الإلكتروني على (فيسبوك) وتهديدها بنشر صورها الشخصية، وابتزازها أخلاقياً، مقابل عدم نشر هذه الصور، وعلى الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، ولإلقاء القبض عليه.



وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به بجريمة التهديد والابتزاز الأخلاقي وألقت القبض عليه، وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته، والتحرز عليه أصولاً.



هذا، وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة تهديد وابتزاز أخلاقي، عبر موقع (فيسبوك) والتي طالت سيدة في إحدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة.