شرطة رام الله تقبض على أحد كبار تجار ومروجي المخدرات





وقامت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، وقوة من مركز شرطة بيتنونيا، بنصب كمين له، وعند وصوله، حاول الفرار من القوة إلا أنه تمت السيطرة علية، وهو مطلوب منذ أكثر من عام على قضايا تجارة، وترويج المواد المخدرة، وضُبط بحوزته 24.9 جم من مادة الحشيش و8 حبات اكستازي المخدرة.



وأضاف ارزيقات، أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتوقيف الشخص؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على أحد كبار تجار ومروجي المخدرات في مدينة رام الله.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه ومن خلال الجهود المستمرة لمتابعة أحد تجار ومروجي المواد المخدرة، وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، حول وجوده في منطقة بيتونيا.