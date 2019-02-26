خلال لقاء نائب سفير مصر.. عيسى يُؤكد أهمية القمة العربية الأوروبية

رام الله - دنيا الوطن

ثمن الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، اليوم الثلاثاء، دور جمهورية مصر العربية، في نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك، خلال اسقبال عيسى، لنائب سفير جمهورية مصر العربية في فلسطين ميراند جبران، في مقر الهيئة بمدينة رام الله.وتباحث الطرفان بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة بزيادة حدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها، اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال اوري ارئيل، للمسجد المبارك، إضافة للإصرار الإسرائيلي على إعادة إغلاق باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، بعد فتحه من قبل المصلين.ووقف الطرفان على أهمية القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وما صدر عنها من قرارات مهمة بما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدين على أهمية دور (يونسكو) بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا سيما بالقدس المحتلة.وأكدت جبران، خلال لقائها الأمين العام، على أهمية التعاون المشترك بمختلف القضايا، وإبراز دور المقدسات المسيحية والإسلامية على كافة المستويات، وفي المحافل الدولية.