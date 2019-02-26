شؤون فلسطينية

عريقات: حماس أثبتت أنها أداة تنفيذية لـ (صفقة القرن)

عريقات: حماس أثبتت أنها أداة تنفيذية لـ (صفقة القرن)
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن حركة حماس، كشفت عن وجهها الحقيقي، وأزالت القناع عن نفسها بصورة رسمية، لتثبت أنها أداة تنفيذية لما يسمى (صفقة القرن).

وأوضح عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن شعبنا
الفلسطيني وقف في وجه كل محاولات حماس، ومن يساندها بمحاولة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير، لافتاً إلى أنها كشفت عن وجهها الحقيقي بدءاً من ترؤس
الرئيس لمجموعة الـ77 + الصين مروراً بمؤتمر موسكو، الذي رفضت خلاله الاعتراف بمنظمة التحرير، ومن ثم عشية الاجتماع العربي الأوروبي في شرم الشيخ.

وأضاف: "حماس وغيرها من ينادي برحيل الرئيس ومنظمة التحرير، هي أدوات وظيفية، خلقت لتنفيذ ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ومنع إقامة الدولة المستقلة".

وعن التحركات الفلسطينية على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة، قال عريقات، إن القيادة ستتحرك على أكثر من صعيد على المستوى الدولي، ولكن ستركز على الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بقضايا التحكيم مثل: اتفاق باريس، الذي وقع في فرنسا.
 
وأشار إلى أن القيادة، تبحث مع العالم بشكل أساس اعتماد رؤية الرئيس، التي أعلن عنها في مجلس الأمن في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي؛ لمواجهة صفقة العار.

وفيما يتعلق بالقمة العربية الأوروبية، التي عقدت في شرم الشيخ، وصف عريقات هذه القمة بالتاريخية، اذ كانت فيها القضية الفلسطينة القضية المحورية .

وقال عريقات: إن الخروج في بيان ختامي حول فلسطين بهذه الصيغة، وهذا الإجماع، يعتبر بياناً تاريخياً لأنه إقرار بكامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأي خطة تأتي خارج الإطار الدولي، والشرعي، سيكون مصيرها الفشل، وكشف زيف إدعاءات نتنياهو عن العلاقة مع العرب، والتطبيع معهم.

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