شؤون فلسطينية

جنرال إسرائيلي: الحروب الثلاثة ضد غزة كانت دون جدوى

جنرال إسرائيلي: الحروب الثلاثة ضد غزة كانت دون جدوى
رام الله - دنيا الوطن
أكد جنرال في الجيش الإسرائيلي، أن الحروب التي شنت على قطاع غزة في الماضي، كانت دون جدوى، ولم تحقق أي أهداف، ولم يكن هناك تخطيط جدي لها.

وقال الجنرال: آمتسيا خان، قائد فرقة (شاكيد) في الجيش الإسرائيلي: "في حروب غزة الثلاثة السابقة، رأينا حالة من عدم الجاهزية، واستخلاص الدروس والعبر، حين شن جنرالات الجيش، خاصة غابي أشكنازي، وبيني غانتس، تلك الحروب دون أهداف واضحة، ولا تخطيط جدياً".

وأضاف، وفق ما نقلت عنه القناة السابعة: "حروب غزة استغرقت أياماً وأسابيع طويلة، دون تحقيق أي إنجاز، ولم يعد سراً أننا منذ اندلاع حرب لبنان الأولى 1982 بقيادة أريئيل شارون، ورفائيل إيتان، دأبت إسرائيل على تلقي الضربة تلو الأخرى دون انتصار، وفي أحسن الأحوال حققت التعادل مع العدو".

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