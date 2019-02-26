بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل المسير البحري الـ 25

رام الله - دنيا الوطنقررت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، تأجيل الحراك البحري الـ 25 شمال قطاع غزة، نظراً للظروف الجوية.وكانت الهيئة الوطنية، أعلنت أمس عن انطلاق المسير البحري الـ 25 تحت عنوان (غزة ستنتصر على محاصريها)، في مخيم هربيا شمال قطاع غزة.وأكدت الهيئة، أنها لن تتراجع عن المسيرات البحرية والبرية، حتى تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أنها ستنظم مليونية غير مسبوقة في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس المقبل.