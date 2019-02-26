منخفض جوي عميق.. "الدفاع المدني" يُشدد على الالتزام بهذه التحذيرات





ويُهيب الدفاع المدني بالمواطنين، لأخذ الإرشادات بشكل جدي والتقيد بها، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة سائقي المركبات وهي:



1- تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني.



2- الحذر من تشكل السيول ومن محاولة اجتيازها.



3- القيادة بحذر وتجنب السرعة بسبب تدني مستوى الرؤية وتفادي خطر الانزلاق.



4- الانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة، ووضعها في مكان آمن.



5- عند الخلود للنوم التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.



ودعا الدفاع المدني المواطنين لضرورة الاتصال السريع على رقم الدفاع المدني المجاني 102 عند وقوع أي حادث أو رصد أي مخاطر مع إعطاء تفاصيل واضحة، وعنوان صحيح؛ لوصول الطواقم بشكل سريع، والتعامل مع الحادث من بدايته.



رام الله - دنيا الوطنتتأثر فلسطين، غداً الأربعاء 27 شباط/ فبراير وخلال الأيام المقبلة، بمنخفض جوي سيشهد غزارة للأمطار مع انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وتكون سرعة الرياح فيه عالية، قد تصل لـ 80 كم.