بحراسة شُرطية مشددة.. مستوطنون يدنسون باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنجددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، اقتحاماتها وتدنيسها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.وأقدمت مجموعة من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى، فيما تتوالى مجموعات أخرى، وتستعد لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، في ظل تحويل المسجد الأقصى لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة.وقد قامت عناصر من شرطة الاحتلال بحراستهم، ورافقتهم، وأحاطت بهم خلال تجوالهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.