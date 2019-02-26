لـ 60 ساعة.. مُنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة

قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد: إن فلسطين ستتأثر غداً الأربعاء، بمنخفض جوي عميق، يتمركز شمال سوريا، يكون مصحوباً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة.







وأوضح أبو أسعد، أنه ستسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة وعاصفة على معظم مناطق فلسطين، حيث ستكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرد، الأمر الذي سيؤدي لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.





وأضاف أبو أسعد: "ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، قد تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة، لافتاً إلى أن فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 60 ساعة، وتبقى الفرصة مهيئة للأمطار مساء الجمعة.





ولفت إلى أن المنخفض، ينحسر في ساعات الليل، وتميل الأجواء إلى الاستقرار، مطالباً المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة، وأماكن تشكل السيول.

رام الله - دنيا الوطن