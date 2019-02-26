الاحتلال يُغيّر مفاتيح باب الرحمة.. وحراس الأقصى يُعيدون فتح الباب

رام الله - دنيا الوطنقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق مُصلى باب الرحمة، واستبدال الأقفال الخاصة بالباب.وفي أعقاب ذلك، قام حراس المسجد الأقصى، بإعادة فتح باب الرحمة في اعقاب تبديل أقفاله من قبل قوات الاحتلال، صباح اليوم.وعقب فتح الباب، قام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، اوري ارئيل، باقتحام الأقصى، مع مجموعة من المستوطنين المتطرفين.