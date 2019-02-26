محيسن: حركة فتح اقتربت من إنهاء عقد مؤتمرات الأقاليم بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس، متمسكة بثوابتها الوطنية، التي ناضلت وتُناضل من أجلها في سبيبل تحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.جاء ذلك، خلال لقائه بعدد من كوادر حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت، ضمن سلسلة اللقاءات التدريبية، التي تنفذها لجنة التعبئة الفكرية في مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، بحضور رئيس اللجنة، بكر أبو بكر، ود. أحمد غنيم، وعدد من أعضاء المجلس الثوري، وقيادة التعبئة والتنظيم في مقر التنظيم في رام الله.وأضاف محيسن، أن التحديات الملقاة على عاتق القيادة الفلسطينية والرئيس عباس، تشكل الأخطر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأن الحالة الوطنية والنضالية التي تجلت في مدينة القدس، تنُمّ عن حالة الوعي الكبير لدى أبناء المدينة المقدسة، وأن حركة فتح بكل مكوناتها تدعم هذا النضال المشروع في سبيل الوقوف أمام (صفقة القرن)، وما تشكله من أبعاد خطيرة على مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية.وفي سياق الوضع الداخلي بحركة فتح، قال محيسن: إن حركة فتح اقتربت من إنهاء عقد مؤتمرات الأقاليم في الضفة الغربية، وهذه المؤتمرات تشكل نقلة نوعية في النهوض بواقع الحركة.وأكد على أهمية الانتخابات في الجامعات الفلسطينية، وخصوصاً جامعة بيرزيت، لما تشكله من حالة سياسية في المجتمع الفلسطيني، داعياً كوادر الشبيبة بكل الجامعات بالضفة وغزة، إلى رص الصفوف، والعمل على رفد العمل الوطني، مشيداً بدور لجنة التعبئة الفكرية، ولجنة إعداد الكوادر في التعبئة والتنظيم ومؤسسة الحلم الفلسطيني.