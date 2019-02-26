جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس جامعة الأقصى، كمال العبد الشرافي، مبادرة استعداد الجامعة لقبول خمسين طالباً في الشتات للدراسة على حساب الجامعة، وذلك في إطار دعم ومباركة قرار رئيس السلطة محمود عباس، بتخصيص صندوقٍ لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في الشتات، وذلك لاستكمال دراستهم.جاء ذلك، خلال حفل مهيب برعاية وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، لافتتاح مبنى القدس للقاعات الدراسية.وأكد الشرافي خلال كلمته على أهمية التعليم للطلبة الفلسطينيين في الشتات، وهو من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتسهيل على هؤلاء الطلبة للالتحاق بالجامعة، مشيراً إلى التزامه وحرصه التام على مصالح الطلبة عموماً، ورفد ودعم صمود أبناء شعبنا، وتكريس واقع يحفز وعيهم وانتماءهم الوطني، واصفاً تلك المبادرة بالمعمقة للهوية الوطنية.وفي نهاية حديثة، تطرق الشرافي إلى معاناة الطلبة والأُسر الفلسطينية في الشتات، وما يقاسونه من ظلم وحرمان من أبسط حقوقهم، وسياسة الإذلال والتشريد، التي أصبحت مفروضة عليهم وانتهاكات المتواصلة بحقهم، وفوق ذلك شتات جديد، ينضم إلى شتاتهم الكبير، ومستقبل مجهول، متمنياً أن يستمر هذا العطاء ويتواصل في ظل دعم مستمر من قبل الجميع؛ لكي ينال الجميع حقه، ونصل إلى مرحلة النصر والتمكين.