وزير الخارجية الأمريكي يُعلّق على استقالة نظيره الإيراني: "وجه للمافيا الدينية"

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قدم استقالته هو مجرد "وجه للمافيا الدينية".وقال بومبيو، في تغريدة له عبر (تويتر): "علمنا باستقالة ظريف، دعونا ننتظر إن كان هذا صحيحاً، وعلى أي حال فظريف والرئيس حسن روحاني، مجرد وجوه مزيفة للمافيا الدينية الفاسدة، نحن نعلم أن جميع القرارات النهائية، يتم اتخاذها من قبل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي"، وفق تعبيره.وأكد بومبيو، "أن سياسية الولايات المتحدة الأمريكية لا تتغير، النظام يجب أن يتعامل كدولة طبيعية، وأن يحترم شعبه".هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين، تقديم استقالته، حيث قال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام): "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية، أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة، وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".