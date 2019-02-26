دولي

للقاء ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يصل لفتنيام

للقاء ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يصل لفتنيام
رام الله - دنيا الوطن
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الثلاثاء، على متن قطاره المصفح إلى فيتنام، حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصل أيضاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى هانوي.

ومن المقرر، أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث تستعد لأن تستضيف يومي الأربعاء والخميس هذه القمة البالغة الأهمية والتي يأمل ترامب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، ، وفق ما أوردت (فرانس برس).

وقال ترامب للصحافيين، إنه وكيم سيعقدان "قمة هائلة جداً"، حيث كتب تغريدة على تويتر يوم الاثنين تحدث فيها عن المزايا التي ستكسبها كوريا الشمالية إن هي تخلت عن أسلحتها النووية.

وأضاف ترامب: "بنزع التسلح النووي بالكامل، ستصبح كوريا الشمالية قوة اقتصادية سريعاً، وبدونه ستظل على ما هي عليه. الزعيم كيم سيتخذ قراراً حكيماً".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الأمريكي يُعلّق على استقالة نظيره الإيراني: &#34;وجه للمافيا الدينية&#34;

وزير الخارجية الأمريكي يُعلّق على استقالة نظيره الإيراني: "وجه للمافيا الدينية"

زعماء الأحزاب اليمينية في إسرائيل لن ينضموا لحكومة بقيادة غانتس

زعماء الأحزاب اليمينية في إسرائيل لن ينضموا لحكومة بقيادة غانتس

تعرف على السياسيين الإسرائيليين الأكثر ثراءً

تعرف على السياسيين الإسرائيليين الأكثر ثراءً

ظريف يقدم استقالته من منصبه كوزير للخارجية الايرانية

ظريف يقدم استقالته من منصبه كوزير للخارجية الايرانية

الاتحاد الأوروبي يرفض أي تدخل عسكري أجنبي في فنزويلا

الاتحاد الأوروبي يرفض أي تدخل عسكري أجنبي في فنزويلا

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تقلص حقوق الإنسان حول العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تقلص حقوق الإنسان حول العالم

الإعلان عن وريثة خاشقجي في (واشنطن بوست).. تعرّف عليها

الإعلان عن وريثة خاشقجي في (واشنطن بوست).. تعرّف عليها

إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الأزمة السورية

إيران تستقبل بشار الأسد لأول مرة بعد الأزمة السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح

إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و&#34;احلام الاقزام&#34; فيها مع أهدف الاحتلال

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

&#34;إسرائيل&#34; تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

"إسرائيل" تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

منوعات

كنزي ابنة عمرو دياب بالمايوه في شواطئ اليونان

كنزي ابنة عمرو دياب بالمايوه في شواطئ اليونان

أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بصورة رومانسية

أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بصورة رومانسية

أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك الأمريكية؟

أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك الأمريكية؟

تعليق صادم لـ&#34;بيللي بورتر&#34; حول عباءته في حفل الأوسكار

تعليق صادم لـ"بيللي بورتر" حول عباءته في حفل الأوسكار

تسريب فيديو لفلة الجزائرية من داخل المستشفى يصدم جمهورها

تسريب فيديو لفلة الجزائرية من داخل المستشفى يصدم جمهورها

مشاهد ستؤلم جمهور حماقي.. كسر مضاعف وجراحة دقيقة

مشاهد ستؤلم جمهور حماقي.. كسر مضاعف وجراحة دقيقة

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

عربي

قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية

قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية

بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

أسراب من الجراد تصل الأردن

أسراب من الجراد تصل الأردن

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا