للقاء ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يصل لفتنيام

ومن المقرر، أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث تستعد لأن تستضيف يومي الأربعاء والخميس هذه القمة البالغة الأهمية والتي يأمل ترامب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ، ، وفق ما أوردت (فرانس برس).





وقال ترامب للصحافيين، إنه وكيم سيعقدان "قمة هائلة جداً"، حيث كتب تغريدة على تويتر يوم الاثنين تحدث فيها عن المزايا التي ستكسبها كوريا الشمالية إن هي تخلت عن أسلحتها النووية.







وأضاف ترامب: "بنزع التسلح النووي بالكامل، ستصبح كوريا الشمالية قوة اقتصادية سريعاً، وبدونه ستظل على ما هي عليه. الزعيم كيم سيتخذ قراراً حكيماً".

رام الله - دنيا الوطنوصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الثلاثاء، على متن قطاره المصفح إلى فيتنام، حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصل أيضاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى هانوي.