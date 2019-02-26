شؤون فلسطينية

إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح

إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، للمسافرين المتبقية أسماؤهم في الحافلة الرابعة من كشف (2/25) للسفر عبر معبر رفح البري، بأن عليهم التوجه فوراً إلى الصالة الخارجية للمعبر واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن السفر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (70) من كشف (2/25).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم. 

7376dac06d1f1ff4.pdf

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغير مفاتيح باب الرحمة.. وحراس الاقصى يعيدون فتح الباب

الاحتلال يغير مفاتيح باب الرحمة.. وحراس الاقصى يعيدون فتح الباب

جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح ببناء أي مسجد في الحرم القدسي

نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح ببناء أي مسجد في الحرم القدسي

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

قيادي فلسطيني: على كوادر حماس الانتفاض بوجه قيادتهم

قيادي فلسطيني: على كوادر حماس الانتفاض بوجه قيادتهم

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و&#34;احلام الاقزام&#34; فيها مع أهدف الاحتلال

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

جامعة الأقصى تُطلق مبادرة لاستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح

إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و&#34;احلام الاقزام&#34; فيها مع أهدف الاحتلال

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

&#34;إسرائيل&#34; تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

"إسرائيل" تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

منوعات

أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بصورة رومانسية

أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بصورة رومانسية

أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك الأمريكية؟

أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك الأمريكية؟

تعليق صادم لـ&#34;بيللي بورتر&#34; حول عباءته في حفل الأوسكار

تعليق صادم لـ"بيللي بورتر" حول عباءته في حفل الأوسكار

تسريب فيديو لفلة الجزائرية من داخل المستشفى يصدم جمهورها

تسريب فيديو لفلة الجزائرية من داخل المستشفى يصدم جمهورها

مشاهد ستؤلم جمهور حماقي.. كسر مضاعف وجراحة دقيقة

مشاهد ستؤلم جمهور حماقي.. كسر مضاعف وجراحة دقيقة

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

عربي

قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية

قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية

بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

أسراب من الجراد تصل الأردن

أسراب من الجراد تصل الأردن

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا