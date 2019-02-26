إعلان عاجل من الداخلية بغزة بخصوص السفر عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، للمسافرين المتبقية أسماؤهم في الحافلة الرابعة من كشف (2/25) للسفر عبر معبر رفح البري، بأن عليهم التوجه فوراً إلى الصالة الخارجية للمعبر واصطحاب أمتعتهم للسفر.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن السفر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (70) من كشف (2/25).ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.