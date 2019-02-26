السيسي: الإعدام من ثقافتنا العربية

رام الله - دنيا الوطنقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تبريرًا، لأحكام الإعدام التي نفذها القضاء في مصر مؤخرا، حينما اعتبرها من "الثقافة العربية".وهاجم السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام "قمة شرم الشيخ"؛ الإنتقادات الأوربية لأحكام الإعدام، والتي كان آخرها تنفيذ الإعدام في حق 9 اتهموا بقتل النائب العام الأسبق هشام بركات، زاعما أن حكم الإعدام هو من "ثقافة المنطقة العربية"، والتي تستدعي إصدار أحكام رادعة، لتهدئة أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية في مصر.وجزّأ السيسي مفهوم الإنسانية والأخلاق حينما خاطب الأوربيين قائلا: "لنا أخلاقنا وانسانيتنا التي تناسب مجتمعنا، ولكم أنتم أخلاقكم وانسانيتكم التي تناسبكم" مطالبا باحترام الفروقات.