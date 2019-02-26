هل أطاح بشار الأسد بوزير الخارجية الإيراني؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (انتخاب) الإيراني، بأن مراسله أرسل رسالة قصيرة إلى هاتف وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف يستفسر منه عن أسباب استقالته؟ فجاءه الرد من هاتف ظريف يقول: بعد صور لقاءات اليوم لم يكن لمحمد جواد ظريف مكانة في العالم كوزير للخارجية.وقالت وكالة (إيسنا) التابعة للطلبة الإيرانيين الإصلاحيين، إن ظريف قد يقصد صور لقائي الرئيس السوري بشار الأسد مع المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني حيث لم يحضر اللقاءين، وقال نشطاء على وسائل التواصل إن ظريف لم يكن على علم بزيارة الأسد إلى طهران، وأضاف آخرون إن المرشد لم يدع ظريف إلى حضور لقائه مع الأسد، كما انتقد نشطاء آخرون حضور قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللقاء بين روحاني والأسد، معتبرين أن سليماني احتل مكان ظريف.وفيما تم تغييب وزير الخارجية ظريف عن لقاءات الرئيس الأسد في إيران، لأسباب غير معلومة، التقى ظريف بمجموعة من الناشطات من أجل السلام ومكافحة الحرب في منظمة "كود بينك" الأمريكية، مما يعني أنه لم تكن لديه نية مسبقة لتقديم استقالته، وأن تطورات مفاجئة حصلت أمس دفعت بالوزير، الذي يحظى باحترام كبير في عالم الدبلوماسية، إلى تقديم استقالته.وقال ظريف على حسابه في موقع (انستغرام) في معرض إعلانه لاستقالته مساء أمس الاثنين: "شكرا جزيلا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة، وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".