قائد عسكري في الحرس الثوري: البحرين كانت أراضٍ إيرانية

رام الله - دنيا الوطنقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري: إن الجزر الثلاث في الخليج، (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، إيرانية وستبقى إيرانية إلى الأبد.وأوضح تنكسیري، وفق ما نقلت عنه قناة (العالم) الإيرانية: "أنتم تعلمون جيدا أنّ هذه الجزر إيرانية، كما تعلمون أنّنا لو عدنا إلى الوراء في التاريخ لوجدنا أن البحرين كانت جزءاً من إيران حتى عام 1971، هل يمكن أن يدعي أحدهم بامتلاكه هذه الجزر بينما البحرين التي لها تاريخ طويل كانت جزءاً من إيران، خاصة وأن مسافة هذه الجزر تبعد عن سواحلنا 16 میلا فقط؟ هذه الجزر إيرانية، إلا أنّ أعداءنا يهدفون من وراء إثارة هذه القضايا حلب المنطقة والتواجد فيها".وأضاف القائد العسكري الإيراني قائلا: "لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن هذه الجزر إيرانية وستبقى إيرانية ويجب أن تبقى إيرانية للأبد. وكما نقول نحن لا نطالب بأرض البحرين، ولا يجب أن يدعي أي كان بالجزر الإيرانية.وشدد تنكسيري على أن ما يستعرض في مناورات القوات البحرية الإيرانية في الخليج قرب مضيق هرمز يشكل جزءا صغيرا جدا من قدرات البلاد.