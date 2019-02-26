بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على أهمية المزيد من الفعالية الاقتصادية لضمان دوام العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.وشدد في رسالة قرأها وزير الداخلية نور الدين بدوي، على أن الجزائر تزخر بقدرات وإمكانيات تسمح لها بكسب معركة البناء والتقدم.وعلى الصعيد الأمني، أشار الرئيس بوتفليقة إلى وجود "عـدم استقرار وآفات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في الجوار الـمباشر يواجهها الجيش الوطني، قائلا إن الجيش "في حاجة إلى شعب واع ومجند ويقظ لكي يكون سندا ودرعا قويا للحفاظ على استقرار البلاد".وفي الرسالة الموجهة بمناسبة احتفالات الذكرى المزدوجة لـ"تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين" و"تأميم المحروقات"، قال الرئيس الجزائري "صحيح أننا نتمتع بتقدمنا الاقتصادي والاجتماعي، غير أننا واعون كل الوعي بضرورة الـمزيد من الفعالية الاقتصادية لكي نضمن دوام خيارنا الـمقدس الـمتمثل في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".وأشار بوتفليقة إلى قدرات الجزائر في تنويع اقتصادها مثل الخيرات الـمنجمية، والقدرات الفلاحية، والكفاءات العلمية، والتي تنتظر استغلالها استغلالا أفضل وبنجاعة أعلى وبجودة أوفى لكي تصبح مصدر مداخيل إضافية للبلاد.وأوضح أن رسالته "تبرز بكل قوة، فضائل الاستمرارية التي تجعـل كل جيل يضيف حجرة على ما بُني قبله، استمرارية تضمن الحفاظ على سداد الخطى وتسمح بتدارك الاخفاقات الهامشية، استمرارية تسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها في منافسة بقية الأمـم في مجال الرقي والتقدم".رئيس وزراء الجزائر: التجمهر السلمي حق للشعب لكن أطرافا مجهولة تحاول إشعال فتيل الفتنةوذكر أن الجزائر "عرفت خلال العشريتين الأخيرتين كيف تمزج ثروة المحروقات مع الإرادة السياسية الـمستقلة، مضيفا أن البلاد بعدما خرجت من المأساة الوطنية ومن ويلات إعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية انطلقت في مسار البناء والتشييد مرحلة تلو أخرى.وبين بوتفليقة في السياق أن البلاد "تحررت من أخطبوط المديونية الخارجية ودحرت شبح البطالة وأزالت إلى حد جد بعيد مظاهر البؤس والفقر، مؤكدا أن هذا المسار "ما كان ليكون ممكنا إلا بفضل استقلالية القرار السياسي والاقتصادي الذي سمح باجتياز الـمصاعب المالية للسنوات الأخيرة، وهو أمر أصبح ممكنا بفضل السّلم الاجتماعي وتجند العمال في الاتحاد العام للعمال الجزائريين".