شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم اعتقال 19 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية، كما تمّ مصادرة آلاف الشواكل.

وتركزت الاعتقالات في بلدة عصيرة الشمالية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من حموده شولي، وفارس شولي، وبسام شولي، ومثنى شولي، ومحمد سولمة، وفق مصادر محلية.

كما اعتقلت الأسير المحرر محمود نايف سلوادي غرب نابلس،وعصام وليد غانم، من نابلس أيضا، بالإضافة إلى المواطن محمود خالد دمدوم، من العيزرية شرق القدس، والمحرر محسن أسعد ثوابتة، من بيت بيت فجار جنوب بيت لحم، والمحرر راضي صلاح طقاطقة، أيضا من بيت فجار.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال الفتى أكرم محمد دعدوع، من الخضر جنوب بيت لحم، والفتى محمد جعفر دعدوع، من نفس البلدة، وأيضا المحرر سامر صوافطة من طوباس.

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