شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: على كوادر حماس الانتفاض بوجه قيادتهم

قيادي فلسطيني: على كوادر حماس الانتفاض بوجه قيادتهم
خاص دنيا الوطن
قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول: إن ما قامت به حماس، يُدلل دلالة قاطعة جداً، أنها ليست شريكة في المسؤولية والنضال الوطني، وأنها ما زالت أسيرة أجندتها الإخوانية والإقليمية والدولية، وهي جزء لا يتجزأ من (صفقة القرن).

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن من يتابع حماس، يلاحظ أنها جزءٌ لا يتجزأ من مشروع آخر يُعادي المشروع الوطني، مشيراً إلى أنه لا يتهم أبناء حماس المناضلين الصغار والكوادر الأبرياء، وعليهم أن يتركوا حماس، ويختاروا مكاناً آخرَ للتعبير عن هويتهم الوطنية.

وأصاف الغول: أن حماس أداة في يد إسرائيل وأمريكا، والانقلاب حدث بضوء أخضر من القوى الإقليمية والدولية والإدارة الأمريكية. 

وتابع عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن ما قامت حماس به في موسكو وفي ملف المصالحة، على مدار السنوات الماضية، وما قامت به من خلال حملة (ارحل) التي فشلت فشلاً ذريعاً، يؤكد أنها تبحث عن كيفية تعميق تمزيق الشعب الفلسطيني، وضرب واستهداف مشروعه الوطني.

وأعرب الغول عن اعتقاده، بأن "المطلوب من الكل الوطني محاصرة حماس، ووأد الفتنة التي ترتكبها، وأن يكون هناك ضغط من الشارع الفلسطيني، ومن الشرفاء في حماس الأبرياء المناضلين، لإلزام هذه القيادة لدفع استحقاقاتها للمصالحة الوطنية، أو القيام بانتفاضة ضد قيادتهم المتآمرة على المشروع الوطني، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تستمر بهذه الطريقة".

وأضاف: أن هناك إجراءات على القيادة الفلسطينية أن تتخذها لمحاصرة حماس، ولا يجوز أن تتركها بهذه الشاكلة تختطف القطاع، دون اتخاذ أية إجراءات، معرباً عن اعتقاده، بأن "هناك عدة قضايا يمكن اتخاذها في هذا المجال".

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