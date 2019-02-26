الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً





المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 11-6 9-5 بيت لحم 14-8 11-6 9-5 رام الله والبيرة 13-7 10-5 8-4 طولكرم 19-12 16-9 12-7 نابلس 15-9 12-7 10-5 قلقيلية 19-12 16-9 12-7 جنين 18-10 15-8 12-6 سلفيت 14-8 11-6 9-5 طوباس 18-10 15-8 12-6 روابي 14-8 11-6 9-5 الخليل 13-7 10-4 7-3 غزه 18-13 15-10 13-8 أريحا 24-14 19-11 16-9 خانيونس 18-13 15-10 13-8 الأغوار الشمالية 22-12 17-10 14-7 رفح 19-12 16-11 14-7

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، بارداً ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وتتأثر البلاد يوم غد الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة وماطراً على مختلف المناطق على فترات وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ساعة والبحر مائج.ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة عاصفا وماطراً على مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائج.ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والمساء وينحسر المنخفض الجوي خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في منطقة الأغوار، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة، ومن خطر التزحلق على الطرقات.