شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، بارداً ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً وباردة إلى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتتأثر البلاد يوم غد الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة وماطراً على مختلف المناطق على فترات وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ساعة والبحر مائج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً إلى شديد البرودة عاصفا وماطراً على مختلف المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والمساء وينحسر المنخفض الجوي خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في منطقة الأغوار، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-8 11-6 9-5 بيت لحم 14-8 11-6 9-5
رام الله والبيرة 13-7 10-5 8-4 طولكرم 19-12 16-9 12-7
نابلس 15-9 12-7 10-5 قلقيلية 19-12 16-9 12-7
جنين 18-10 15-8 12-6 سلفيت 14-8 11-6 9-5
طوباس 18-10 15-8 12-6 روابي 14-8 11-6 9-5
الخليل 13-7 10-4 7-3 غزه 18-13 15-10 13-8
أريحا 24-14 19-11 16-9 خانيونس 18-13 15-10 13-8
الأغوار الشمالية 22-12 17-10 14-7 رفح 19-12 16-11 14-7

أخبار ذات صلة

الزهار: مصر لم تُحقق وعوداتها وتطمينات بالإفراج عن المختطفين الأربعة

الزهار: مصر لم تُحقق وعوداتها وتطمينات بالإفراج عن المختطفين الأربعة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

قيادي فلسطيني: على كوادر حماس الانتفاض بوجه قيادتهم

قيادي فلسطيني: على كوادر حماس الانتفاض بوجه قيادتهم

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و&#34;احلام الاقزام&#34; فيها مع أهدف الاحتلال

الفتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

العالول:&#34;غزة&#34; خرجت لتمزق شعارات &#34;حماس&#34; ضد الرئيس.. لن ننسى لكم هذه المواقف

العالول:"غزة" خرجت لتمزق شعارات "حماس" ضد الرئيس.. لن ننسى لكم هذه المواقف

&#34;إسرائيل&#34; تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

"إسرائيل" تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 19 مواطناً ومصادرة آلاف الشواكل

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض جوي يضرب فلسطين غداً

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

&#34;إسرائيل&#34; تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

"إسرائيل" تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

(ريشت كان): نتنياهو أمر بعدم السماح بتحويل باب الرحمة لمصلى والشرطة لم تنفذ

(ريشت كان): نتنياهو أمر بعدم السماح بتحويل باب الرحمة لمصلى والشرطة لم تنفذ

أبو بكر: مخططات أمريكا وإسرائيل ستتحطم أمام صمود الرئيس والقيادة الفلسطينية

أبو بكر: مخططات أمريكا وإسرائيل ستتحطم أمام صمود الرئيس والقيادة الفلسطينية

الميزان يُصدر قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال

الميزان يُصدر قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

بوتفليقة: الجيش بحاجة إلى شعب واعٍ

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة