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  • الفيتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال

شؤون فلسطينية

الفيتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال

الفيتياني: نستغرب تقاطع مصالح أطراف فلسطينية و"احلام الاقزام" فيها مع أهدف الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني فتح ماجد الفيتياني: التآمر على حركة فتح ورموزها الوطنية المتمسكة بالثوابت الفلسطينية ليست بالجديدة او المستغربة، فحركة فتح تمثل ضمير وحلم المواطن الفلسطيني في التحرر والصمود في طريق كل المحاولات والمؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية فإنها حتما ستكون هدفا لكل اعداء الشعب الفلسطيني.

واستغرب الفيتياني تساوق اطراف فلسطينية وتقاطع  مصالحها واحلام الاقزام فيها مع هدف الاحتلال ومستوطنيه، واستهداف شخص الرئيس محمود عباس كأيقونة ورمز للوحدة الوطنية، والرجل الصلب المتمسك بالثوابت الفلسطينية وعدم الرضوخ لضغوط هنا او هناك، وفق حديث للوكالة الفلسطينية الرسمية.

 وشدد على ان ابناء فتح سيبقون اوفياء في كل معارك الدفاع عن الحلم والمشروع الوطني ويجددون تمسكهم ودفاعهم عن رمزية النضال الفلسطيني الرئيس محمود عباس، مضيفا: "نقول لحماس وغيرها عودوا الى رشدكم، ونقول للاميركان والاسرائيليين ومن لف لفيفهم نحن صامدون هنا ونرفض كل الحلول والمؤامرات التي تنتقص من الثوابت.

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