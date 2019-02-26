جبهة النضال: آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول جبهة النضال الشعبي في محافظة اريحا والاغوار عيسى درويش، ان منظمة التحرير كانت وستبقى للأبد ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا الفلسطيني، وهي معمدة بدماء عشرات آلاف الشهداء، مشددا على دعم الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.واضاف: "آن الأوان أن نكون جميعا في خندق منظمة التحرير، خندق الثوابت والمشروع الوطني، حتى نقوض الفرصة على العابثين بمشروعنا الوطني، كما آن الأوان لحوار وطني شامل".