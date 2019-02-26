دولي

تعرف على السياسيين الإسرائيليين الأكثر ثراءً

تعرف على السياسيين الإسرائيليين الأكثر ثراءً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مجلة "فوربس إسرائيل"، قائمة بأسماء السياسيين الإسرائيليين الأكثر ثراءً في العام 2019، وترجمه موقع "عكا" المختص في الشؤون الإسرائيلية.

وأوضحت المجلة، أن رئيس بلدية القدس السابق نير بركات، والذي انضم إلى قائمة حزب "الليكود" لانتخبات الكنيست القادمة، احتل المرتبة الأولى، وبحوزته 500 مليون شيقل (138 مليون دولار تقريباً)، في حين احتلت قريبته ألونا بركات، زوجة رجل أعمال ومالك فريق كرة القدم هبوعيل بئر السبع، المرتبة الثانية، وقد انضمت إلى حزب "اليمين الجديد" واحتلت المرتبة الثالثة في قائمته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، تفوق على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واحتل المرتبة الثالثة، حيث أنه يملك 120 مليون شيقل، واستثمر أموالاً كثيرة في شركة "إنتر كيور" لإنتاج القنب الهندي، التي تستثمر أموالها في مجال العقارات.

أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فإنه يحتل المرتبة الرابعة في قائمة السياسيين الأغنياء، حيث يملك 50 مليون شيقل، وجمع معظم ثروته عندما ترك الحياة السياسية لبضع سنوات في العام 1999، وتوجه نتنياهو إلى مجال المصالح التجارية وعمل مستشاراً استراتيجياً لشركتي "إلكتريك فيول" و"BATM"، وفق المجلة.

وبحسب المجلة، يلي نتنياهو في القائمة، وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت، الذي احتل المرتبة الخامسة، حيث تُقدر ثروته بـ 32 مليون شيقل.

ولفتت المجلة، إلى أن رئيس حزب "العمل" آفي غباي، احتل المرتبة السادسة، حيث تُقدر ثروته بـ 29 مليون شيقل، وقد جمع هذا المبلغ عندما عمل مسؤولاً في شركة الاتصالات "بيزك".

وتابعت المجلة، بأن وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية حاييم كاتس، احتل المرتبة السابعة، حيث تصل ثروته إلى 28 مليون شيقل.

واحتل المرتبة الثامنة، وفق المجلة، عضو الكنيست الإسرائيلي يائير لبيد، حيث أنه يملك 25 مليون شيقل، وقد جمع ثروته خلال السنوات الكثيرة التي عمل فيها بالإعلام.

وختمت مجلة "فوربس إسرائيل"، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس، احتل المرتبة التاسعة في قائمة السياسيين الأغنياء، حيث تُقدر ثروته بـ 8 مليون شيقل.

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