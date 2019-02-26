"إسرائيل" تقرر إخلاء بوابة الرحمة ومنع الصلاة فيها.. وإعتقال من يعارض

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء امس الأثنين، أن رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو، أمر الشرطة الإسرائيلية، بإخلاء بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى، وتطبيق قرار المحكمة، وعدم السماح بأداء الصلاة فيها، والشرطة الإسرائيلية لم تنفذ التعليمات حتى الآن.وذكرت القناة الإسرائيلية، أن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، "جلعاد أردان"، أمر كذلك الشرطة، بفرض تعليمات رئيس الوزراء بدون تهاون مع المتظاهرين، والقيام باعتقال من يعارض أو يقاوم قوات الشرطة بالمكان.وأضافت القناة، أن التقديرات تشير الى أنه من الصعب في هذه المرحلة، تنفيذ هذه التعليمات، واخلاء المكان، واخراج المصلين منه بالقوة، لانهم فرضوا حقائق بالمكان.وفي سياق متصل، قالت القناة 13 الإسرائيلية، أن هناك مفاوضات تجري بين إسرائيل والأردن، لإخلاء بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى، وأن الشرطة الإسرائيلية تنتظر نتائج المفاوضات، للبدء بتطبيق التعليمات واخلاء المكان.