شؤون فلسطينية

صفقة تبادل أسرى.. هل سترفع حماس من سقف شروطها؟ وهل ستشمل البرغوثي وسعدات ويونس؟

صفقة تبادل أسرى.. هل سترفع حماس من سقف شروطها؟ وهل ستشمل البرغوثي وسعدات ويونس؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يدور الحديث بين وسائل الاعلام سواء العربية او الاسرائيلية، أن هناك صفقة تبادل اسرى ستلوح بالأفق بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وتحديد حركة حماس، والاحتلال الاسرائيلي.

ولكن اذا ما تمت هذه الصفقة، كيف سيكون شكلها وتفاصيلها؟ وهل سترفع حركة حماس من سقف مطالبها؟

اكد اشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام المصرية، أنه لا معلومات حقيقية عن موضوع صفقة تبادل اسرى بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى ان الصحف الاسرائيلية تتحدث عن ذلك بشكل دائما.

وقال ابو الهول لـ "دنيا الوطن": "حتى اللحظة لا يوجد معلومات عن صفقة تبادل اسرى سواء من القاهرة او حماس او اي طرف آخر، وبالتالي أعتقد ان الاسرائيليين يتحدثون عن صفقة لممارسة الضغط، فكثيرا ما يتحدثون عنها ولكن لا يوجد شيء".

وأضاف: "التسريبات الاسرائيلية قالت ان حماس رفعت سقف مطالبها الى تحرير 1500 اسير، ولنتذكر أنه في صفقة شاليط، فإن اسرائيل حصلت على صورة لشاليط وهو يقرأ صحيفة وهذا ما أكد انه حي، وبدأت المفاوضات بعدها".

وتابع أبو الهول: "حتى اللحظة لايوجد أي تأكيد لدى اسرائيل على ان الجندييْن اللذين أسرا في الحرب الاخيرة على قطاع غزة، فقط هي متاكدة أن اسيران تسللا الى قطاع غزة، احدهما عربي بدوي والاخر من اصل افريقي على انهما احياء، حيث أنهما دخلا الى قطاع غزة بإرادتهما، وبالتالي اسرائيل لا تعتبرهما أسرى".

وبين انه اذا ارادت حركة حماس، رفع من سقف مطالبها، فعليها ان تدرك بأن اسرائيل تريد ان التأكد من وضعية جنودها الموجودين اسرى لديها، منوها في الوقت ذاته إلى ان حركة حماس تطالب بالافراج عن اسرى صفقة وفاء الاحرار الذين تم اعادة اسرهم.

بدوره، قال مازن صافي الكاتب والمحلل السياسي: "في الوقت الذي يتم في الحديث عن الاقتراب من صفقة تبادل أسرى، نجد ان هناك قمع مركز على الاسرى الفلسطينيين في مختلف المعتقلات، وسحب الاجهزة الخلوية وتركيب أجهزة تشويش، بالاضافة الى الانتهاكات ضد الاسرى واطلاق النار عليهم واصابة العشرات في سجن عوفر".

وبين صافي أن احد شروط حركة حماس في اي صفقة مقبلة، هو أعادة اطلاق سراح الأسرى الذي افرج عنهم في صفقة وفاء الاحرار، وذلك قبل الحديث عن أسرى جدد.

واستبعد ان يكون هناك صفقة تبادل أسرى جديدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون هناك عودة لمحادثات الوسطاء في هذا الموضوع.

واشار صافي إلى أن اسرائيل لا تريد دفع الثمن الذي تريده حركة حماس، وبالتالي فإن حسابات الاحتلال تميل نحو الضغط على الحركة بإغراءات تحسينات اقتصادية مقابل عدم رفع حماس لسقفها فيما يتعلق بتحرير اسرى فلسطينيين، مقابل افراجها عن الاسرى الاسرائيليين.

وحول سبب التأخر في تنفيذ صفقة تبادل الاسرى رغم الحديث المتواصل عنها، أوضح المحلل السياسي أن التأخير له علاقة بأبجديات كل طرف ومحدداته في نتائج الصفقة، لأن هذه النتائج يعتبرها كل طرف انها تصب في تحسين وضعه.

وقال: "الحكومة الاسرائيلية تريد تحسين وضعها لدى جمهورها، في المقابل تريد المقاومة اخراج اسرى من الوزن الثقيل، وأكبر عدد ممكن، لأن هذا يلقى قبولا جماهيريا كبيرا، وثمناً للتضحيات الكبيرة".

وحول شروط حماس، اكد صافي أنها ستركز على نوعية الاسرى المطلوب شملهم في أي صفقة مقبلة، معتبرا ان ذلك يتعارض مع مطالب قادة الاحتلال لاعدام الاسرى او عدم اطلاق سراح الاسرى الذين تقول عنهم (ملطخة ايديهم بالدماء)، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على تعقيد الامور، وبالتالي فإن ظروف صفقة شاليط تختلف عن الظروف الحالية.

وحول الاسماء المطروحة لدى حماس، قال صافي: "كل الأسماء المطروحة هي من الوزن الثقيل، والتي تعكس نجاح انجاز الصفقة، واعتقد ان حماس تعمل على أن تشملهم الصفقة المقبلة، بالاضافة الى قيادات محكومة بالمؤبدات واخرى لديها ظروف صحية خاصة، بالاضافة الى النساء والاطفال".

واضاف: "السؤال، هل ستوافق إسرائيل على ذلك؟، أعتقد انها لن تدفع هذا الثمن، لأن أي حكومة اسرائيلية توقع على اخراج قيادات فلسطينية من المعتقلات، امثال مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكريم يونس، يعني امكانية سقوطها، لذلك فإن اسرائيل تريد من حماس والمقاومة أن يكون هناك هدنة لسنوات طويلة".

من جانبها، أكدت سارة الشلقاني مسؤولة ملف الصراع العربي الاسرائيلي في جريدة الدستور المصرية، أنه في ظل وجود إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة، هناك الكثير من الملفات التي يتم بحثها، معتبرة أن نتنياهو يسعى لإنجاز صفقة أسرى واعادة الجنود المحتجزين لدى حماس؛ من أجل استغلالها انتخابيا لصالحه.

وقالت: "من الممكن ان يضطر نتنياهو الى الموافقة او الخضوع لبعض اشتراطات حماس فقط من أجل عودة جنوده لتل أبيب ومن ثم تسجيلها كإنجاز له كرئيس وزراء ووزير للجيش

وأضافت الشلقاني: "حماس تمكنت من تغيير القواعد، وهو ما يرفض أن يخضع له الاحتلال، فبعد ان كانت صفقة تبادل الاسرى من الممكن أن تتم بشروط تشمل تهدئة وغيرها، الآن حماس لن تقبل بهذا، ستقبل فقط بأن الاسرى مقابل الاسرى لا شيء أخر".

وتابعت بقولها: "الاحتلال كعادته، استخدم المماطلة، ظنا منه انه يضغط على حماس من أجل تحقيق شروطه، ولكن المعادلة تغيرت".

وحول شروط حماس، أوضحت أن حماس سترفع من سقف شروطها في أي صفقة مقبلة، مبينة ان الحركة الان في موقف قوى اكثر من أي وقت مضى، وفي المقابل نتنياهو تحت ضغط الانتخابات، وبالتالي يحاول تحقيق اي مكسب مهما كان صغيراً.

وفيما يتعلق بامكانية الافراج عن القادة الفلسطينين الكبار، قالت الشلقاني: "من الصعب ان يوافق نتنياهو على مثل هذا التنازل، لكنه ليس مستحيلا، وان كانت هناك فرصة يمكن استغلالها للضغط عليه من أجل ذلك، فإن حماس لن تترد فيها عبر مصر".

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