(ريشت كان): نتنياهو أمر بعدم السماح بتحويل باب الرحمة لمصلى والشرطة لم تنفذ

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي عن مصادر سياسية إسرائيلية قولهم: "إن رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو أصدر تعلماته بتطبيق امر المحكمة دون حل وسط، وعدم السماح بتحويل باب الرحمة الى مصلى".وافادر المصادر السياسية إلى ان الشرطة الاسرائيلية لم تنفذ القرار، لافتة إلى أن السياسي المنفذة في هذا المجال هي اعتقال نشطاء الوقف الذي يفتحون المجتمع، بحسب الموقع.وقالت المصادر: "لا يوجد ما يمنع المصلين من الدخول والخروج من وإلى المنطقة، فمن المقدر حاليا أنه سيكون الصعب إخلاء المصلى بالقوة".