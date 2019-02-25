شؤون فلسطينية

أبو بكر: مخططات أمريكا وإسرائيل ستتحطم أمام صمود الرئيس والقيادة الفلسطينية

أبو بكر: مخططات أمريكا وإسرائيل ستتحطم أمام صمود الرئيس والقيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن كل المخططات والجهود الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل، وستتحطم كل المؤامرات أمام صمود وإصرار الرئيس أبو مازن والقيادة والشعب الفلسطيني، وصولا الى انتزاع الحق الفلسطيني بالخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف اللواء أبو بكر " إسرائيل تحاول إستغلال كل الظروف للإنتقام من كل فئات الشعب الفلسطيني، ويتزامن ذلك مع هجمة علنية مدعومة من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب على شخص الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير، حتى أن التصريحات لتصفيته وقتله أصبحت علنية، ووصل بهم الأمر لتعليق ملصقات عليها صوره وعبارات عنصرية تطالب بالخلاص منه على مداخل المستوطنات.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء أبو بكر في مهرجان نظمته حركة الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس المفتوحة في مدينة دورا جنوب الخليل، دعما للرئيس محمود عباس وشرعيته، حيث تحدث في المهرجان أمين سر إقليم حركة فتح جنوب الخليل ياسر دودين، ورئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب، ومدير الجامعة د. ماجد ملحم، حيث أجمعوا على وقوفهم خلف الرئيس ودعمه بكل الإمكانيات المتاحة.

وثمن اللواء أبو بكر موقف الرئيس والتزامه بدعم الأسرى وعائلاتهم وعائلاتالشهداء، مشيرا الى أن القرصنة الإسرائيلية لأموال الدولة الفلسطينية، تستدعي تدخلا دوليا عاجلا للجم إسرائيل، وإجبارها على إحترام الإتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يصمت أمام كل ما يمارس بحقه من جرائم وإعتداءات.

وفي سياق متصل قام اللواء أبو بكر بزيارة عائلة الأسير عمر خرواط من مدينة الخليل المعتقل منذ 17 عامة والمحكوم بالسجن المؤبد، كما زار في محافظة بيت لحم المحررين إياد طقاطقة من بلدة مراح معلا والذي أمضى في سجون الإحتلال 17 عاما، وفادي مرتجى من بلدة الخضر والذي أمضى 16 عاما.





أخبار ذات صلة

(ريشت كان): نتنياهو أمر بعدم السماح بتحويل باب الرحمة لمصلى والشرطة لم تنفذ

(ريشت كان): نتنياهو أمر بعدم السماح بتحويل باب الرحمة لمصلى والشرطة لم تنفذ

الميزان يُصدر قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال

الميزان يُصدر قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال

الزهار: مصر لم تحقق ما وعدتْ به من اختراق حقيقي في ملفات غزة

الزهار: مصر لم تحقق ما وعدتْ به من اختراق حقيقي في ملفات غزة

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو بكر: مخططات أمريكا وإسرائيل ستتحطم أمام صمود الرئيس والقيادة الفلسطينية

أبو بكر: مخططات أمريكا وإسرائيل ستتحطم أمام صمود الرئيس والقيادة الفلسطينية

الميزان يُصدر قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال

الميزان يُصدر قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

&#34;التربية&#34; تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

"التربية" تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

القمة العربية - الأوروبية &#34;تتجاهل&#34; مقترحاً لدول حصار قطر

القمة العربية - الأوروبية "تتجاهل" مقترحاً لدول حصار قطر