أسراب من الجراد تصل الأردن







رام الله - دنيا الوطنوصلت أسراب بسيطة من الجراد مختلطة بعدد من حشرة الصراصير الى المنطقة الجنوبية في العقبة ، وفق ما أكده محافظ العقبة صالح النصرات.وشدد النصرات نحن نتواصل مع كافة الاجهزة المعنية ومع دول الجوار حول هذا الموضوع بحسب صحيف (الغد الأردنية).وقال النصرات "من الممكن أن تكون هذه المجموعة "مقدمة لأسراب أخرى".