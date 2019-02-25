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دولي

ظريف يقدم استقالته من منصبه كوزير للخارجية الايرانية

ظريف يقدم استقالته من منصبه كوزير للخارجية الايرانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تقدم باستقالته من منصبه.

ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.

وقال في نص التدوينة إنه أعلن عن استقالته لعجزه عن الاستمرار في أداء مهامه.

وأضاف ظريف: "أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولي حقيبة الخارجية".

وكتب ظريف على صفحته: "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية.. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

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