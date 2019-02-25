ظريف يقدم استقالته من منصبه كوزير للخارجية الايرانية





وكتب ظريف على صفحته: "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية.. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تقدم باستقالته من منصبه.ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.وقال في نص التدوينة إنه أعلن عن استقالته لعجزه عن الاستمرار في أداء مهامه.وأضاف ظريف: "أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولي حقيبة الخارجية".