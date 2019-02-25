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نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا
رام الله - دنيا الوطن
التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا د.خالد عريقات، في نقابة المحامين في رام الله، وذلك لتفعيل التعاون بين الجانبين.

ورحب عبيدات بالسفير خالد عريقات وثمن زيارته لمقر نقابة المحامين، وتحدث عن نقابة المحامين وسبل التعاون بين الجانبين بما يحقق المصلحة العامة للمحامين وتلبية احتياجاتهم، ومؤكداً على أهمية التشبيك مع نقابات واتحادات المحامين في بيلاروسيا وبعض الدول في الاتحاد السوفيتي سابقا.

من جانبه أعرب خالد عريقات عن سعادته بزيارة نقابة المحامين، مؤكداً على استعداده لفتح سبل التعاون وتقديم التسهيلات للمحامين للحصول على تأشيرات الدخول للعديد من دول الاتحاد السوفييتي سابقا والابتعاث في هذه الدول.

كما التقى عريقات بعدد من المحامين المتدربين ووعد بتوفير منح دراسية لاكمال الدراسات العليا في بيلاروسيا، كما أكد على ضرورة العمل على التنسيق لزيارات متبادلة بين الجانبين.

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