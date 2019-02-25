الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال مساء اليوم الاثنين منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية تعود ملكيته لمواطن من الداخل الفلسطيني.وافادت مصادر في المجلس المحلي ان المنزل يقع ضمن الخارطة الهيكلية للقرية، ويقع بالقرب من الشارع القديم الذي يمر بالقرية ويربط بين مدينتي نابلس قلقيلية.