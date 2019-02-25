الصالحي: حماس وبعد لقاء موسكو تتصرف بنوع من الهستيريا والعصبية

رام الله - دنيا الوطنقال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب: إن سعي حركة حماس لإجهاض منظمة التحرير، وتحريضها ضد الرئيس محمود عباس أو أي رهانات لإيجاد بديل عن منظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، سيتم إنهاؤه عبر الالتفاف الشعبي والتكاتف الوطني الداخلي، حول المنظمة والقيادة، ودعمهما في المواجهة المقبلة مع الإدارة الأميركية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية.وأضاف الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أن حماس وبعد اللقاء الذي جمع الفصائل في موسكو وكشف نواياها ومواقفها، باتت تتصرف بنوع من الهستيريا والعصبية، التي لاتليق بأي مكون من مكونات الشعب الفلسطيني.وأضاف الصالحي، أن منظمة التحرير كيان وطني ومشروع ملازم لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن يحاول النيل منها أو يراهن على إيجاد البديل عنها، هو الخاسر، داعياً حركة الحماس للخروج من اتجاهين: الأمن مقابل الغذاء، والأمن مقابل السلطة، والتساوق مع (صفقة القرن) باتجاه الوحدة الوطنية، التي تشكل الرد الطبيعي والصحيح على الاحتلال، والإدارة الأميركية.