"التربية" تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

رام الله - دنيا الوطناحتفت وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية ومشاركة وزيرها د.صبري صيدم، اليوم، بيوم المرشد الفلسطيني، والذي أقرته في 25 شباط من كل عام لأول مرة في تاريخها.وحضر الاحتفالية مدير عام جمعية الكتاب المقدس نشأت فيلمون، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، وحشد من المرشدين التربويين والشركاء والأسرة التربوية.وعبر صيدم عن فخره بالمرشد الفلسطيني، والرسالة الإنسانية التي يوصلها، مؤكداً سعي الوزارة أن يكون في كل مدرسة مرشد تربوي، لافتاً إلى الزيادة الملحوظة في عدد المرشدين في كافة المديريات، مشيداً بالعمل الذي يقوم به المرشد، ودوره في صقل شخصية الطالب.وشدد الوزير على ضرورة زيادة عدد غرف المصادر، معرباً عن أمله أن يرى طلبة غرف المصادر على منصات التتويج الدولية، معبراً عن فخره بالشراكة الناجزة مع جمعية الكتاب المقدس، وغيرها من المؤسسات الداعمة للتعليم.بدوره، أشار فيلمون إلى الجهود التي تبذلها الجمعية لتمكين المرشد الفلسطيني، معبراً عن سعادته بهذه الشراكة الفاعلة مع الوزارة، لافتاً إلى أن المرشد يعد من مرتكزات العمل التربوي.وفي كلمته الترحيبية، أشاد الحواش بالمرشد التربوي ودوره في تنمية المهارات لدى الطلبة، لافتاً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل دعم المرشد خاصة في المناطق المستهدفة من الاحتلال.وتضمن الحفل عدة فقرات فنية وعروض دبكة شعبية.