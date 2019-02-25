البرغوثي: المسيرات التي دعت لها حماس للتشكيك بشرعية الرئيس ليست مطلوبة

رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي: إن الحملات الإعلامية التي تطلقها حركة حماس للتشكيك بشرعية الرئيس ومنظمة التحرير، تلحق أذى كبيراً بالمشروع الوطني الفلسطيني ولا يستفيد منها أحد سوى إسرائيل، مشدداً على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وهذا أمر متفق عليه في كل الاتفاقات القائمة، ومن بينها اتفاقات المصالحة.وأعرب البرغوثي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) عن أمله بأن يتم التوقف عن أي مسٍ شخصي بالقيادة، وأن تتوقف كل هذه الحملات التي تستهدف الإساءة لمنظمة التحرير، مبيناً أن على الجميع أن يعلم أن الهدف الرئيسي الآن من الهجوم الإسرائيلي هو المس بحق شعبنا في تمثيل نفسه، وأن الهدف من المس بالمنظمة هو مصادرة حق شعبنا في أن يمثل نفسه، حتى تأتي أطراف توافق على صفقة العار، وتتبرع بالتعاطي معها على حساب القضية الفلسطينية.وطالب البرغوثي باستغلال المعركة الجارية في القدس والمسجد الأقصى؛ لتكون لحظة للتوحد، وتجاوز كل الخلافات للحفاظ على الوحدة ومؤسسات الدولة، ومنظمة التحرير.وتعقيباً على ممارسات حماس، واعتقالها لأكثر من 100 مواطن في غزة، ممن خرجوا في مسيرات دعم وتأييد للرئيس، أكد أمين عام المبادرة الوطنية، رفضه للاعتقال السياسي جملة وتفصيلاً مطالباً بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.وشدد البرغوثي على أن المسيرات التي دعت لها حماس للتشكيك بشرعية الرئيس، ليست مطلوبة، وغير صحيحة، كما أن توقيتها غير مناسب، وهي أمرٌ غير مقبول، داعياً حماس إلى وقف كافة إجراءاتها التي تضعف الوحدة الوطنية، ومعربا عن أمله بالعودة للنهج الذي جرت المحاولات لشقه في لقاء موسكو الأخير، وهو استعادة الحوار الوطني.