قوات القمع تقتحم قسم 3 بـ (سجن النقب) وتُجري عمليات تفتيش استفزازية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب أعلام الأسرى، أن قوات القمع الإسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم الاثنين، قسم 3 في (سجن النقب الصحراوي).وأشار المكتب إلى إن قوات القمع، شرعت بعمليات تفتيش استفزازية، واحتكاك متعمد بالأسرى.يشار إلى أن الحركة الأسيرة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق من اقتحام قوات الاحتلال للسجون الإسرائيلية، والاعتداء على الأسرى.