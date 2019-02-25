هنية والوفد الإعلامي المرافق لبعثة قدامى الرياضيين يزورون النادي الأهلي المصري



وكان في استقبال الوفد، أ. خالد مرسي، مدير النادي، فرع الجزيرة، وعدد من الكوادر والعاملين بالنادي.



وقدم هنية التعزية للنادي الأهلي المصري والأسرة الإعلامية والرياضية المصرية، بوفاه الإعلامي الكبيرخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي الفضائية، معدداً مناقبه ودوره في تطوير العمل الإعلامي، ونقله الصورة المشرقة عن نشاطات القلعة الحمراء، وتواصله الدائم مع الأسرة الرياضية في فلسطين.



وشدد هنية على عمق العلاقات التي تربط الأسرة الرياضية الفلسطينية بالنادي الأهلي، معرباً عن أمله بزيارة قريبة لفريق النادي الأهلي المصري إلى فلسطين، وأثنى على حسن الاستقبال والضيافة للوفد.



بدوره، نقل الإعلامي الغرباوي، تحيات الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، والوفد المتواجد في القاهرة، موضحاً أن النادي الأهلي، يعتبر قلعة رياضية وطنية شامخة، يعتز بها كافة الرياضيين في الوطن العربي والعالم أجمع.



بدوره، استذكر الإعلامي أبو الخير، أبرز المحطات التاريخية للنادي، مشيداً بإنجازات النادي المتعددة على المستوى العربي والأفريقي والدولي، آملاً لهم التوفيق والنجاح.



وأشار الإعلامي أبو دياب، إلى أن النادي الأهلي المصري، يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي الفلسطيني، مؤكداً أن متابعة مباريات النادي الأهلي بالنسبة للفلسطينيين، تعتبر إحدى الواجبات المهمة، وتتقدم عن متابعة الرياضة الأوروبية في حال كانت مباريات الأهلي تصادف مباريات الدوري الأوروبي.



وقدم أ. خالد مرسي الشكر للسيد هنية، ووفد الإعلاميين المرافقين لبعثة قدامى الرياضيين، وقال: إن أبواب النادي الأهلي المصري مفتوحة لكافة المحبين، متمنياً التوفيق والنجاح للرياضة الفلسطينية.



وأهدى الوفد الكوفية الفلسطينية للأستاذ مرسي، كما كرم مرسي الوفد بشعار النادي الأهلي.



جدير ذكره، أن الوفد الإعلامي قام بجولة مميزة داخل أسوار النادي ومرافقة الرياضية، وتابع التدريبات النهائية داخل الملعب التاريخي "مختار التتش" استعداداً للقاء فريق نادي الجونة بالدوري المصري، الذى انتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف.





















رام الله - دنيا الوطنزار عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، المتوجهة للأردن الشقيق للمشاركة في بطولة الوفاء للأردن، والأسرة الهاشمية، والمكون من حسام الغرباوي الناطق الإعلامي لقدامى الرياضيين، والإعلامي إيهاب أبو الخير، والإعلامي أحمد أبو دياب، النادي الأهلي المصري فرع الجزيرة، وذلك 23-2-2019.