عاجل

  • الزهار: مصر لم تحقق ما وعدتْ به من اختراق حقيقي في ملفات غزة

شؤون فلسطينية

هنية والوفد الإعلامي المرافق لبعثة قدامى الرياضيين يزورون النادي الأهلي المصري

هنية والوفد الإعلامي المرافق لبعثة قدامى الرياضيين يزورون النادي الأهلي المصري
رام الله - دنيا الوطن
زار عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، المتوجهة للأردن الشقيق للمشاركة في بطولة الوفاء للأردن، والأسرة الهاشمية، والمكون من حسام الغرباوي الناطق الإعلامي لقدامى الرياضيين، والإعلامي إيهاب أبو الخير، والإعلامي أحمد أبو دياب، النادي الأهلي المصري فرع الجزيرة، وذلك 23-2-2019.

وكان في استقبال الوفد، أ. خالد مرسي، مدير النادي، فرع الجزيرة، وعدد من الكوادر والعاملين بالنادي.

وقدم هنية التعزية للنادي الأهلي المصري والأسرة الإعلامية والرياضية المصرية، بوفاه الإعلامي الكبيرخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي الفضائية، معدداً مناقبه ودوره في تطوير العمل الإعلامي، ونقله الصورة المشرقة عن نشاطات القلعة الحمراء، وتواصله الدائم مع الأسرة الرياضية في فلسطين.

وشدد هنية على عمق العلاقات التي تربط الأسرة الرياضية الفلسطينية بالنادي الأهلي، معرباً عن أمله بزيارة قريبة لفريق النادي الأهلي المصري إلى فلسطين، وأثنى على حسن الاستقبال والضيافة للوفد.

بدوره، نقل الإعلامي الغرباوي، تحيات الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، والوفد المتواجد في القاهرة، موضحاً أن النادي الأهلي، يعتبر قلعة رياضية وطنية شامخة، يعتز بها كافة الرياضيين في الوطن العربي والعالم أجمع.

بدوره، استذكر الإعلامي أبو الخير، أبرز المحطات التاريخية للنادي، مشيداً بإنجازات النادي المتعددة على المستوى العربي والأفريقي والدولي، آملاً لهم التوفيق والنجاح.

وأشار الإعلامي أبو دياب، إلى أن النادي الأهلي المصري، يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي الفلسطيني، مؤكداً أن متابعة مباريات النادي الأهلي بالنسبة للفلسطينيين، تعتبر إحدى الواجبات المهمة، وتتقدم عن متابعة الرياضة الأوروبية في حال كانت مباريات الأهلي تصادف مباريات الدوري الأوروبي.

وقدم أ. خالد مرسي الشكر للسيد هنية، ووفد الإعلاميين المرافقين لبعثة قدامى الرياضيين، وقال: إن أبواب النادي الأهلي المصري مفتوحة لكافة المحبين، متمنياً التوفيق والنجاح للرياضة الفلسطينية.

وأهدى الوفد الكوفية الفلسطينية للأستاذ مرسي، كما كرم مرسي الوفد بشعار النادي الأهلي.

جدير ذكره، أن الوفد الإعلامي قام بجولة مميزة داخل أسوار النادي ومرافقة الرياضية، وتابع التدريبات النهائية داخل الملعب التاريخي "مختار التتش" استعداداً للقاء فريق نادي الجونة بالدوري المصري، الذى انتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف.







أخبار ذات صلة

الزهار: مصر لم تحقق ما وعدتْ به من اختراق حقيقي في ملفات غزة

الزهار: مصر لم تحقق ما وعدتْ به من اختراق حقيقي في ملفات غزة

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

الصالحي: حماس وبعد لقاء موسكو تتصرف بنوع من الهستيريا والعصبية

الصالحي: حماس وبعد لقاء موسكو تتصرف بنوع من الهستيريا والعصبية

&#34;التربية&#34; تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

"التربية" تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا والسلطة الفلسطينية

أمريكا والسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

الأعرج: نهدف لتقليل انتاج النفايات وتحسين إدارتها وتحقيق أفضل استثمار بها

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

نقيب المحامين يلتقي سفير دولة فلسطين لدى بيلاروسيا

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

206 ارتقوا شهداء داخل معتقلات الاحتلال منذ عام 1967

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

عودة:نعمل على تحسين أداء القطاع الخاص في تطوير القطاعات الانتاجية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم منزلا في قرية النبي الياس شرق قلقيلية

&#34;التربية&#34; تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

"التربية" تحتفي بيوم المرشد الفلسطيني لأول مرة في تاريخها

البرغوثي: المسيرات التي دعت لها حماس للتشكيك بشرعية الرئيس ليست مطلوبة

البرغوثي: المسيرات التي دعت لها حماس للتشكيك بشرعية الرئيس ليست مطلوبة

هنية والوفد الإعلامي المرافق لبعثة قدامى الرياضيين يزورون النادي الأهلي المصري

هنية والوفد الإعلامي المرافق لبعثة قدامى الرياضيين يزورون النادي الأهلي المصري

منوعات

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

رامي مالك يحصل على الأوسكار ويتحدث عن أصوله المصرية في لحظته التاريخية

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

طبيب مايكل جاكسون يكشف: سبب جنسي وراء تغيير ملك البوب لمظهره

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

والدة ياسمين الخطيب اللبنانية تشعل مواقع التواصل بجمالها في أول ظهور لها

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة &#34;ملكة الديسكو&#34;

بعد 7 أعوام.. الكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة "ملكة الديسكو"

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

قبل الفيلم المثير.. ابن عم مايكل جاكسون يكشف ماذا أرعبه؟

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها قبل أن تعتذر

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

حسين فهمي يستفز المغاربة بهذا التصريح

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

بعد الفيديو الإباحي مع خالد يوسف.. منى الغضبان تواجه أزمة جديدة

حليمة بولند على الثلج بـ &#34;شورت&#34; قصير

حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير

عربي

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

الخارجية المصرية: إسرائيل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تقسيم إفريقيا

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

قرار للرئيس السوداني بشأن التظاهرات في الشوارع

أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

أمير الكويت: تجاهل حل القضية الفلسطينية سبب توتّر المنطقة

القمة العربية - الأوروبية &#34;تتجاهل&#34; مقترحاً لدول حصار قطر

القمة العربية - الأوروبية "تتجاهل" مقترحاً لدول حصار قطر